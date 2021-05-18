GTA V вийде для консолей нового покоління: Rokstar повідомила дату

Rockstar оголосила точну дату виходу Grand Theft Auto V для PlayStation 5 і Xbox Series. Версія для нових консолей побачить світ уже до кінця цього року.

На нових консолях розробники обіцяють безліч поліпшень в плані технологій, графіки і продуктивності, а також ряд "нових можливостей". На жаль, компанія не пояснила, що має на увазі.

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Коли чекати на гру

Датою релізу GTA V для PlayStation 5 і Xbox Series назвали 11 листопада 2021 року. Окремий клієнт GTA Online для консолей нового покоління випустять того ж дня, а передплатники PS Plus отримають безкоштовний доступ до мультиплеєра протягом перших трьох місяців.

Крім того, Rockstar обіцяє безліч сюрпризів до 20-річчя GTA 3. Гра вийшла 28 жовтня 2001 року. Ймовірно, більшість з них пов'язані з різними заходами в GTA Online, хоча це може бути й якийсь несподіваний анонс на кшталт ремейка.

Видавець не поспішає випускати наступну, шосту, частину гри. Ймовірно це пов'язано в шаленим успіхом п'ятої – за 2020 рік сумарний тираж гри досяг 140 мільйонів копій. Не дивлячись на те, що GTA V вперше побачила світ у далекому 2013 році, вона й до сьогодні продовжує приносити розробникам значні прибутки. Тому в мережі часто сумніваються у тому, що компанія хоча б задумується про продовження.