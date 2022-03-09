"Рогозін завжди був дурнем": інший астронавт NASA потролив главу "Роскосмоса"

Ще один колишній астронавт NASA висміяв Дмитра Рогозіна, голову російської космічної агенції "Роскосмос", за його підбурювальні коментарі у зв'язку із вторгненням Росії в Україну.

Раніше 24 канал писав про те, як Рогозіну дісталося від Скотта Келлі, колишнього астронавта NASA і капітана ВМС США у відставці. Він процитував один з твітів Рогозіна і прокоментував його слова.

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Цього разу на дурнуваті та необдумані слова російського чиновника відреагував інший колишній астронавт Гаррет Рейзман.

Рогозін завжди був дурнем. Тільки тепер він фактично смертельно ранить "Роскосмос" і покінчить з одним з небагатьох джерел фінансування, що залишилися для Росії,

– написав у своєму твітері Рейзман.

Також він додав, що з такими темпами скоро Росії знадобиться батут, натякаючи на сумнозвісний жарт, у якому Рогозін висміяв SpaceX ще у 2014 році.

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Глава російського космічного відомства мав необережність сказати, що США "доставлятимуть своїх астронавтів на Міжнародну космічну станцію за допомогою батута" після того, як США ввели санкції проти країни через окупацію Криму.

Рогозін заробив репутацію людини, яка протягом багатьох років робить різкі та необдумані коментарі, накидається на міжнародну спільноту та й загалом поводиться, як дрібний російський гопник. Нещодавно він висловив невдоволення тим, що "Роскосмос" несправедливо зазнав нової хвилі санкцій внаслідок вторгнення російських військ в Україну наприкінці лютого.

Рогозін дійшов до того, що наприкінці минулого місяця, відверто пригрозив Сполученим Штатам падінням Міжнародної космічної станції, а потім опублікував у твітері дивне відео розпаду станції.

Такими діями Рогозін відрізає усі залишки бодай потенційної співпраці з міжнародними партнерами та ставить агенцію у відчайдушне становище. Йому вже довелося вдатися до значного скорочення своєї зарплати, як і зарплати інших високопосадовців.