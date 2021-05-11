ROG Zephyrus M16 – потужний ігровий монстр: Asus представила новий 16-дюймовий ноутбук

Компанія ASUS, добре відома геймерам завдяки пристроям серії ROG, представила оновлене сімейство ігрових ноутбуків. Однією з новинок став ROG Zephyrus M16, побудований на базі потужного процесора і оснащений передовими дисплеєм і акустикою.

Особливості нового ігрового ноутбука

ROG Zephyrus M16 побудований на новому 10-нм восьмиядерному 45-Вт процесорі Intel Tiger Lake-H. Ноутбук буде доступний тільки з Core i7, однак точна маркування чіпа не розкривається.

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Процесор в Zephyrus M16 буде працювати у зв'язці з відеокартами NVIDIA GeForce RTX 30-ї серії, аж до RTX 3070. У пристрої буде застосовуватися оперативна пам'ять DDR4-3200, максимальний обсяг якої може досягати 48 Гбайт. У ролі накопичувачів використовуватимуться SSD, що підключаються через інтерфейс PCIe 4.0, максимальною ємністю 2 Тбайт.

Екран

Особливу увагу розробники приділили екрану. У ROG Zephyrus M16 він представлений 16-дюймовою матрицею з роздільною здатністю WQHD (2560х1440 пікселів) і стовідсотковим охопленням колірного простору DCI-P3. Час відгуку складає всього 3 мілісекунди, а частота оновлення досягає 165 Гц.

Завдяки тонким рамкам з чотирьох сторін, екран займає 94 відсотки поверхні панелі, і за розмірами 16-дюймовий ноутбук відповідає 15-дюймовим моделям.



Ноутбук Asus ROG Zephyrus M16 / Фото Asus

Звук

За словами ASUS, повного занурення в ігровий процес вдасться домогтися завдяки акустичній системі, що складається з шести потужних динаміків з підтримкою Dolby Atmos. Вони доповнені масивом мікрофонів з функцією шумозаглушення, заснованою на алгоритмах штучного інтелекту.

Дизайн

ROG Zephyrus M16 отримав досить строгий дизайн. Сама ASUS акцентує на цьому увагу, заявляючи, що ноутбук розроблявся з урахуванням потреб не лише геймерів, але й професійних користувачів, які потребують потужної і портативної робочої станції, здатної без проблем замінити продуктивний настільний ПК.

Саме з професійних ноутбуків в новинку перекочувала можливість розкриття верхньої кришки на 180 градусів.

Порти та розширення

ROG Zephyrus M16 оснащений чималою кількістю інтерфейсів. Тут ви знайдете:

порт USB-C з підтримкою Display Port 1.4 і Power Delivery 3.0;

один з роз'ємів підтримує інтерфейс Thunderbolt 4;

пристрій оснащений двома портами USB 3.2 Gen 2 Type-A;

є слот для microSD;

порт HDMI 2.0b;

RJ45 для інтернету;

3,5-мм аудіороз'єм.

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Автономність забезпечує акумулятор ємністю 90 Вт/год.

При всіх своїх перевагах ROG Zephyrus M16 може похвалитися досить компактними габаритами. Товщина пристрою становить 19,9 мм при вазі 1,9 кг.

Вартість, так само як і терміни початку продажів ASUS поки що не називає.