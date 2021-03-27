Компанія Rocket Lab повідомила про підписання контракту на виведення ще восьми супутників компанії BlackSky у рамках п'яти запусків ракет-носіїв Electron. Терміном реалізації контракту оголошений період до кінця 2021 року. Угода підписана після успішного виведення одного з супутників BlackSky в рамках останнього запуску.

Коментуючи угоду, засновник і генеральний директор компанії Rocket Lab Пітер Бек наголосив, що Rocket Lab рада можливості надати надійний доступ до орбіти компанії Spaceflight і її клієнту BlackSky. Бек зауважив, що ракета Electron дозволяє клієнтам компані контролювати графік запусків і особливості орбітального розгортання, що дає більше впевненості в критично важливих аспектах, необхідних для росту бізнесу.

Якщо пропустили Rocket Lab успішно запустила ракету "Електрон" та оновила рекорд виведених супутників

Ракета Electron готова забезпечити спрощений доступ до космічного простору, тому BlackSky може зосередитися на тому, що найбільш важливо для їх бізнесу – надання актуальних супутникових даних у реальному часі для тих, хто цього потребує найбільше,

– підсумував Пітер Бек.

Важлива угода для Rocket Lab

Ключовою особливістю нового контракту стало те, що раніше ці вісім супутників повинні були бути запущені у 2022 році, але оскільки BlackSky прагнуть зробити це якомога раніше, компанія скористалася пропозицією від Rocket Lab щодо здійснення оперативних пусків.

У рамках контракту Rocket Lab виведе на навколоземну орбіту вісім супутників BlackSky масою 130 кг. В угоді також прописана можливість двох додаткових космічних запусків у четвертому кварталі поточного року.

Для Rocket Lab цей рік обіцяє бути дуже результативним. Раніше компанія повідомила про злиття з Vector Acquisition Corporation, що дозволить їй вийти на біржу Nasdaq. Крім того, у цьому році приватна космічна компанія підписала контракти на надання своїх послуг ВПС США, а також збирається запустити універсальну супутникову платформу "Фотон" з корисним навантаженням Capstone до Місяця на замовлення NASA.