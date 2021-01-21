Попри невелику затримку 20 січня з космодрому Rocket Lab у Новій Зеландії таки стартувала двоступенева ракета-носій надлегкого класу Electron з одним мікросупутником на борту. Ця корисне навантаження – супутник зв'язку для європейської космічної компанії OHB Group – було успішно доставлено на цільову орбіту через 70 хвилин після старту.

У Rocket Lab повідомили, що корисне навантаження комунікаційного мікросупутника для OHB Group призначене для забезпечення роботи у певних частотах і для підтримки майбутніх послуг з орбіти. Пуск організований OHB Cosmos, підрозділом по укладанню контрактів на запуски для OHB Group, повідомляє 24 канал.

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Rocket Lab також продемонструвала відео запуску своєї ракети Electron:

MISSION SUCCESS! Our 18th mission successfully left the crust and @OHB_SE's payload has been deployed to a perfect orbit. What a way to start the year! pic.twitter.com/ReoENmMRuk — Rocket Lab (@RocketLab) January 20, 2021

Чим особлива ракета Electron

Наразі Electron – ракета одноразового використання, але це скоро зміниться, якщо все піде за планом. Rocket Lab має намір повторно використовувати перший ступінь, який буде підхоплюватися у повітрі за допомогою вертольота при поверненні на Землю після запуску.

Electron занадто мала, щоб здійснювати вертикальну посадки, як це робить SpaceX Falcon 9 – ракета не може нести достатньо палива, щоб залишалася необхідна кількість для такого маневру.