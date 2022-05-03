Rocket Lab впіймала, потім впустила перший ступінь ракети Electron

Вперше приватній аерокосмічній компанії Rocket Lab вдалося зловити відпрацьований перший ступінь ракети Electron гелікоптером під час його зниження на парашутах. На жаль доставити ступінь на майданчик гелікоптером не вдалося, він впустив його майже одразу після успішного захоплення.

Однак місія все ж закінчилася успішно, оскільки в її рамках на орбіту було виведено 34 мініатюрних супутники комерційних клієнтів Rocket Lab. Безумовно, найцікавішою подією став впійманий гелікоптером перший ступінь ракети, хоч і не зовсім успішний.

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Як пройшов запуск

Пуск ракети Electron відбувся 2 травня о 18:49 за місцевим часом (3 травня, 01:49 за київським часом). Після відділення ступеня-прискорювача другий ступінь разом із супутниками продовжила рух у напрямку заданої орбіти. При цьому перший ступінь почав зниження залучивши парашутну систему і приблизно через 15 хвилин після старту був спійманий у повітрі.

Для цього використовувався вертоліт Sikorsky S-92 із закріпленим гаком, який, наблизившись до ступеня, зумів зачепити його за стропу парашута.

Відео з вертольота демонструє як гак зачепив парашут під оплески центру управління польотами. Проте вже за мить веб-трансляція обірвалася. Більш ніж за пів години Rocket Lab підтвердила, що гелікоптер схопив, але потім відпустив ракету-носій.

Запис трансляції запуску ракети Electron: дивіться відео

Після впіймання ступеня пілот вертольота зауважив, що характеристики навантаження відрізняються від тих, які були розраховані під час тестування. На власний розсуд пілот розвантажив ступінь, який успішно приводнився та був доставлений на майданчик,

– заявила у веб-трансляції представник компанії Мюріель Бейкер.

Вона також наголосила, що перший ступінь ракети Electron перебуває у відмінній формі після вилову з води і, ймовірно, буде застосований знову в рамках майбутніх місій.

Попри впускання ступеня Бейкер зауважила, що сам факт його впіймання є "монументальним кроком вперед у програмі з перетворення Electron на багаторазову ракету-носій".

Що з супутниками

Першим завданням місії під назвою "Туди й назад" було вивести 34 малих супутники на сонячно-синхронну орбіту на висоті 520 кілометрів, що було здійснено успішно. У цій спеціальній місії спільного використання 24 супутники були супутниками Spacebee від Swarm Technologies, компанії, що належить SpaceX, яка управляє сузір'ям для послуг Інтернету речей. Виведення супутників організовувала компанія Spaceflight.

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Інші супутники належать таким компаніям:

Alba Orbital,

Astrix Astronautics,

Aurora Propulsion Technologies,

E-Space,

Unseenlabs.

Згідно з наявними даними, всі супутники, як і було заплановано, доставлені на сонячно-синхронну орбіту. Варто додати, що за весь час пусків за допомогою ракет Electron до космічного простору було доставлено 146 супутники.