Приватна компанія Rocket Lab запустила шість малих супутників для різних комерційних і державних замовників. Місія також призначена для демонстрації універсальної супутникової платформи "Фотон". Це вже 19 успішна місія компанії і загалом 104 виведених на орбіту апарати.

Легка ракета "Електрон" стартувала зі Стартового комплексу № 1 на півострові Махія у Новій Зеландії. Політ пройшов штатно і корисне навантаження було виведене на заплановану орбіту.

Цікаво Маск показав прототип ракети-носія Super Heavy

Які супутники виведено на орбіту

Найбільшим корисним навантаженням у цій місії був супутник Gen-2 для компанії супутникової візуалізації BlackSky. Це сьомий у серії її космічних апаратів, які отримують зображення з високою роздільною здатністю. Цей супутник було виведено на низьку навколоземну орбіту.

Ракета також вивела два кубсати 6U, побудованих компанією Tyvak Nano-Satellite Systems для двох окремих австралійських компаній, що розробляють супутникові угруповання для інтернету речей: Myriota 7 для Myriota і Centauri 3 для Fleet. Крім надання послуг інтернету речей, Centauri 3 тестуватиме технології для планової місячної місії з невеликим супутником, який планує запустити група австралійських компаній.

Іншими трьома меншими супутниками були кубсати Gunsmoke-J формату 3U, розроблені Командуванням космічної та протиракетної оборони армії США (SMDC). Супутник Gunsmoke-J привернув найбільшу увагу і суперечки у Новій Зеландії через побоювання, висловлені деякими організаціями, що апарат може бути використаний американськими військовими для наведення зброї.

Тестування платформи "Фотон"

Завданням запуску окрім виведення супутників на орбіту було також протестувати роботу універсальної супутникової платформи "Фотон", яка створена на базі розгінного блоку. Вона має власний двигун, системи орієнтації та зв'язку, а також сонячні панелі для вироблення енергії – замовнику достатньо лише додати своє обладнання (про інше подбає Rocket Lab). У 2021 році компанія збирається запустити "Фотон" з корисним навантаженням Capstone до Місяця на замовлення NASA.