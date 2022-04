Першу спробу спіймати ступінь ракети Electron буде зроблено в ході наступної місії вже 19 квітня. За словами представника Rocket Lab, компанія вже провела низку успішних випробувань та провела тестування парашутних систем.

Що відомо про місію Rocket Lab

Місію назвали "Туди й назад" (There and Back Again). Старт ракети відбудеться з майданчика в Новій Зеландії, це вже 26-й орбітальний політ 18-метрової ракети Electron. Основним завданням стане виведення на орбіту 34 супутників для різних клієнтів, але найбільш значущим обіцяє стати повернення на Землю першого ступеня ракети.

Як відбуватиметься вловлювання ступеня

Приблизно за годину до старту гелікоптер Sikorsky S-92 займе позицію в 280 км від узбережжя Нової Зеландії, а відділення першого ступеня має відбутися лише через 2,5 хвилини після старту.

Другий ступінь виведе супутники на орбіту.

Прискорювач розкриє гальмівний парашут на висоті близько 13 км над Тихим океаном, після чого на висоті 6 км розкриється основний парашут. Це сповільнить спуск до швидкості близько 36 км/год.

Після цього гелікоптер спробує захопити ступінь за допомогою спеціального захоплювача, після чого він має бути доставлений ​​розробникам для подальшого вивчення та оцінки можливості подальшого використання.

Хоча немає жодних гарантій, що експеримент буде успішним з першої спроби, у Rocket Lab мають намір проявити наполегливість у намірі перетворити Electron на багаторазову ракету для запуску малих супутників.

Стопами SpaceX

Стратегія Rocket Lab відрізняється від тієї, якої дотримується SpaceX із її багаторазовими Falcon 9, які вже давно здійснюють самостійні вертикальні посадки. Різниця в тому, що Falcon 9 набагато більша і здатна нести достатньо палива для виконання місії та успішного повернення.

Rocket Lab теж вже розробляє більшу ракету Neutron, яка спочатку розробляється як "частково багаторазова". Перші ступені за аналогією з Falcon 9 також здійснюватимуть вертикальні посадки. Перший політ очікується у 2024 році.