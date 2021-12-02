Новозеландська компанія Rocket Lab належить підприємцю Пітеру Беку. Чоловік буквально капелюха з'їв, обіцяючи створення нової ракети-носія. Тепер Пітер Бек провів коротку презентацію, розповідаючи більше про новітню ракету "Нейтрон" (Neutron). Також підприємець відзначив, що радий, що сьогодні на ньому немає капелюха, який можна з'їсти.

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Презентація нової ракети Neutron: дивіться відео онлайн

Детальніше про Neutron

Новітня ракета носій почне запускати корисний вантаж з 2024 року й буде багаторазовою. Очікується, що приземлення першого ступеня буде здійснюватися на автономну океанічну платформу чи стаціонарний космодром за аналогією із Falcon 9 компанії SpaceX.

Носій буде виготовлено з вуглецевого волокна, що дозволить значно зекономити масу, що збільшить масу корисного вантажу, яку Neutron зможе вивести у космос:

На низьку навколоземну орбіту ракета-носій зможе "закинути" до 8 тонн в багаторазовій конфігурації.

Якщо ж використати функцію "одноразовості", то маса корисного вантажу зростає до 15 тонн.

Загальна маса Neutron складатиме 480 тонн.

Також композит, як показано у презентації, набагато міцніший та пружніший за алюміній й нержавіючу сталь, які часто використовують у ракетобудуванні. Виготовлення ракети здійснюватиметься, звісно ж, на 3D-принтері.

Двигуни "Архімед" – це також унікальна розробка Rocket Lab. Їх також друкуватимуть на 3D-принтері. Сім двигунів першого ступеня працюватимуть на метані й кисні, що робить їх екологічно чистими.

Пітер бек відзначає, що Neutron буде спеціалізуватися на запуску малорозмірних супутників у великій кількості – це те, що ми спостерігаємо зараз під час запусків, наприклад, Starlink. Та нова ракета Rocket Lab зможе чудово запускати великі супутники на геостаціонарну орбіту, проводити пілотовані запуски та, як висловився Бек, проводити міжпланетні запуски.

Neutron матиме діаметр 7 метрів, але це стосується першого ступеня. Головний обтічник матиме менший діаметр – 5 метрів. Таким чином Rocket Lab отримує ракету, яка звужується до верху. Це зроблено для кращої аеродинаміки та зменшення теплового навантаження під час польоту в щільних прошарках атмосфери. Висота носія складатиме 40 метрів.

Цікаво, що головний обтічник ракети не буде відділятися, як в інших носіїв. Він розкриється, випустить другий ступінь з корисним вантажем, та закриється.