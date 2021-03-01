Пообіцяв – зробив: глава Rocket Lab з'їв бейсболку на камеру – все через успіхи компанії
Компанія Rocket Lab оголосила про створення нової ракети Neutron і прямої конкуренції зі SpaceX. Новинка компанії зможе виводити до 8 тонн корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту, а також достявляти вантажі до МКС.
Джерело:Alpha Centauri
Ракета-носій Neutron також буде відповідати усім вимогам для запусків військових супутників, а після випробувальних польотів стане частково-багаторазовою. Перші її запуски наплановані на 2024 рік.
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Презентація ракети Neutron
Під час презентації компанії Rocket Lab наголошується, що за допомогою Neutron компанія планує прямо конкурувати зі SpaceX та її відомою Falcon 9. Серед іншого зазначається, що завдяки Neutron, Rocket Lab зможуть покрити 98% потреб комерційного ринку за прогнозами до 2029 року. Також новою ракетою планують виводити на орбіту цілі супутникові сузір'я.
Фішки нової ракети від Rocket Lab / Фото Rocket Lab
Глава Rocket Lab дотримав слова та з'їв бейсболку
Раніше у ході спілкування з журналістами Пітер Бек підтвердив обіцянку з'їсти свою бейсболку, якщо його компанії вдасться повернути перший ступінь ракети. Таку обіцянку він дав колись, заявивши, що не займатиметься багаторазовими системами.
Очільник компанії Rocket Lab, Бек виконав раніше дану обіцянку і з'їв шматочок бейсболки Rocket Lab прямо в кінці відео, де він розповідає про досягнення компанії.
Презентація ракети Neutron з цікавим закінченням: дивіться відео
Що відомо про Rocket Lab?Це американська приватна космічна компанія з підрозділом у Новій Зеландії, яка займається розробкою легких, комерційно ефективних ракет-носіїв для доставки на орбіту невеликих вантажів, таких як супутники формату CubeSat.
Компанію у 2006 році заснував новозеландець Пітер Бек, який обіймає посаду генерального директора компанії і головного технічного директора.
Компанія відома своєю двоступеневою ракетою Electron, яка працює на двигунах Резерфорд (розробка Rocket Lab) як на нижньому, так і на верхньому ступені. Ракета здатна доставити до 250 кілограмів корисного вантажу на сонячно-синхронну орбіту висотою 500 км.
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