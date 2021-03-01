Компанія Rocket Lab оголосила про створення нової ракети Neutron і прямої конкуренції зі SpaceX. Новинка компанії зможе виводити до 8 тонн корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту, а також достявляти вантажі до МКС.

Ракета-носій Neutron також буде відповідати усім вимогам для запусків військових супутників, а після випробувальних польотів стане частково-багаторазовою. Перші її запуски наплановані на 2024 рік.

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Презентація ракети Neutron

Під час презентації компанії Rocket Lab наголошується, що за допомогою Neutron компанія планує прямо конкурувати зі SpaceX та її відомою Falcon 9. Серед іншого зазначається, що завдяки Neutron, Rocket Lab зможуть покрити 98% потреб комерційного ринку за прогнозами до 2029 року. Також новою ракетою планують виводити на орбіту цілі супутникові сузір'я.



Фішки нової ракети від Rocket Lab / Фото Rocket Lab

Глава Rocket Lab дотримав слова та з'їв бейсболку

Раніше у ході спілкування з журналістами Пітер Бек підтвердив обіцянку з'їсти свою бейсболку, якщо його компанії вдасться повернути перший ступінь ракети. Таку обіцянку він дав колись, заявивши, що не займатиметься багаторазовими системами.

Очільник компанії Rocket Lab, Бек виконав раніше дану обіцянку і з'їв шматочок бейсболки Rocket Lab прямо в кінці відео, де він розповідає про досягнення компанії.

Презентація ракети Neutron з цікавим закінченням: дивіться відео