За повідомленнями джерел у мережі, робота Міжнародної космічної станції на орбіті Землі буде продовжена до 2028 року. Зокрема про це повідомив заступника голови російського центру льотної експлуатації космічних апаратів і засобів виведення РКК "Енергія" Юрій Гидзенко.

Гидзенко наголосив, що виявлені за останній час мікротріщини в обшивці МКС після герметизації не вплинуть на термін експлуатації орбітальної станції.

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Ми зараз вже думаємо, і рішення про це на верхніх рівнях вже прийнято, щоб станція до 2028 року працювала,

– заявив Гидзенко.

Робота над усуненням тріщин у російському модулі Зірка

Наразі космонавти працюють над тим, щоб усунути тріщину довжиною 22 мм і шириною 0,1 мм в російському модулі "Зірка". Роботи з ліквідації другої тріщини повинні початися 8-9 березня, а вже до 12 березня їх планується завершити. Офіційні представники російського "Роскосмосу" дане питання коментувати відмовляються.

Вперше невеликий витік повітря на МКС зафіксували ще восени 2019 року. Відтоді екіпажу станції вдалося виявити місце витоку у проміжній камері російського модуля "Зірка". Кілька разів тріщину намагалися герметизувати за допомогою підручних засобів, але це не принесло результату. У лютому на МКС доставили обладнання, необхідне для пошуку і ліквідації мікротріщин.