Роботу автопілота Huawei показали у складних дорожніх умовах: відео вражає

Нещодавно стало відомо, що компанія Huawei виходить на ринок електрокарів. Цю інфортацію офіційно підтвердив голова правління Huawei Сюй Чжіцзюнь. Він додав, що компанія продовжить нарощувати інвестиції в програмне забезпечення для розумних автомобілів для підвищення їх автоматизації.

Сюй Чжіцзюнь також розповів, що Huawei в автомобільній сфері стане постачальником компонентів у сфері інтелектуальних транспортних мереж, що поступово буде нарощувати позиції.

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Він наголосив, Huawei не планує створювати свої автомобілі, а тільки прагне допомогти автомобільним компаніям випускати просунуті машини.

Вражаюче відео автопілота

Після цього один з блогерів у китайській соціальній мережі Weibo опублікував відео роботи автопілота Huawei.

"Це демонстрація безпілотного водіння в електромобілі Arcfox Polar Fox Alpha S, який оснащений інтелектуальною системою водіння Huawei. Можна бачити, що автопілот Alpha S перебуває у високому ступені готовності, працює відмінно навіть на складних ділянках дороги", – додав блогер.

Робота автопілота від Huawei: дивіться відео

До речі, під час щорічної конференції з аналітиками Сюй Чжіцзюнь оголосив, що три автомобільні компанії уклали партнерські угоди з Huawei: BAIC New Energy, Chongqing Changan Automobile і Guangzhou Automobile. Вони повинні презентувати автомобільну марку і представити автомобіль Arcfox Polar Fox Alpha S.

Це авто може бути доступним у різних варіантах, зокрема найбільш просунуту версію з інтелектуальною платформою Huawei HI Smart Car і операційною системою HarmonyOS.