Роботизована "біла тростина" допоможе ефективно орієнтуватися навіть у приміщеннях

Для людей з порушеннями зору може бути складно орієнтуватися та пересуватися у приміщеннях. Не дивлячись на активний розвиток технологій у XXI столітті, звичайні тростини досі лишаються одним з найефективніших методів орієнтації. Науковці вирішили вдосконалити "білу тростину", щоб вона могла направляти людей ще краще.

Вчені поставили собі мету – створити для людей з порушеннями зору еквівалент додатка на основі GPS. Технологія, згідно з задумом винахідників, має допомогти людям краще орієнтуватися у просторі. Особливо це стосується приміщень, де існує багато перешкод: кути, меблі, розкидані речі та інше.

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Детальніше про винахід

Модифікована "біла тростина" оснащена кольоровою 3D-камерою, інерційним датчиком вимірювання та власним бортовим комп'ютером.

У поєднанні з архітектурним планом будівлі пристрій може точно направляти користувача в бажане місце за допомогою сенсорних та слухових сигналів, одночасно допомагаючи користувачеві уникати перешкод.

Вловлюючи інфрачервоне випромінювання, система може визначати відстань між тростиною та іншими фізичними об'єктами.

Використовуючи цю інформацію разом з даними інерційного датчика та планом будівлі, бортовий комп'ютер тростини може визначити точне місце розташування користувача та попередити про перешкоди на шляху.

Також тростину можна просто вимкнути та користуватися "не роботизованою" версією.

Систему будуть модернізувати перш ніж випустити на ринок. Наприклад, тростина доволі важка, що буде ускладнювати регулярне користування.