Роботів залучили до виховання дітей у садочках: що вони роблять

26 листопада 2021 , 23:19
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Джерело:

The Guardian

Дитячі садочки Південної Кореї почали використовувати роботів у процесі своєї роботи. Поки що це пілотний проєкт.

Роботи виконують переважно освітні функції. Вони вміють співати, танцювати, навчають малюків мистецтву Кунгфу і навіть "пускають гази" по команді.

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Що відомо

  • Пілотний проєкт, на думку південнокорейської влади, допоможе підготувати наступне покоління до високотехнологічного майбутнього.
  • Роботи під назвою Alpha Mini наразі з'явилися у 300 дитячих установах
  • Вони невеликі – мають висоту всього 24,5 сантиметра.
  • Крім усього іншого можуть також розповідати дітям різноманітні історії.
  • Очі робота блимають, а його зіниці під час розмови набувають форми сердечок.
  • На шоломі встановлена камера, яка фотографує малюка під час взаємодії та відправляє знімки на планшет.


Так виглядає робот Alpha Mini / Фото ubtrobot

Роботи сприяють розвитку творчих здібностей дітей,
– зазначила виданню The Guardian одна з виховательок дитячого садка в Сеулі.

У майбутньому, кажуть організатори проєкту, дуже важливо знати, як управляти штучним інтелектом і пов'язаними з ним інструментами. Цей досвід, як вони сподіваються, матиме для дітей тривалий ефект протягом всієї їхньої юності й у дорослому віці.

Автор: Олександр Гайдамашко