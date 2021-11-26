Роботи виконують переважно освітні функції. Вони вміють співати, танцювати, навчають малюків мистецтву Кунгфу і навіть "пускають гази" по команді.

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Що відомо

Пілотний проєкт, на думку південнокорейської влади, допоможе підготувати наступне покоління до високотехнологічного майбутнього.

Роботи під назвою Alpha Mini наразі з'явилися у 300 дитячих установах

Вони невеликі – мають висоту всього 24,5 сантиметра.

Крім усього іншого можуть також розповідати дітям різноманітні історії.

Очі робота блимають, а його зіниці під час розмови набувають форми сердечок.

На шоломі встановлена камера, яка фотографує малюка під час взаємодії та відправляє знімки на планшет.



Так виглядає робот Alpha Mini / Фото ubtrobot

Роботи сприяють розвитку творчих здібностей дітей,

– зазначила виданню The Guardian одна з виховательок дитячого садка в Сеулі.

У майбутньому, кажуть організатори проєкту, дуже важливо знати, як управляти штучним інтелектом і пов'язаними з ним інструментами. Цей досвід, як вони сподіваються, матиме для дітей тривалий ефект протягом всієї їхньої юності й у дорослому віці.