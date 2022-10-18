Цього вимагає реальність: поліція Нової Зеландії хоче озброїти роботів бойовими дробовиками

Поліція Окленда планує озброїти роботів потенційно смертоносною зброєю, схожою на дробовик. Фактично ж озброєння, яке пропонує поліція від небойового та превентивного легко перетворюється у повноцінний дробовик. Правоохоронці аргументують таке рішення тим, що "цього вимагає реальність, в якій ми зараз живемо".

Що це за зброя

У 2021 році поліція Окленда отримала "ударний неелектричний руйнівник", або PAN-руйнівник. Якщо коротко, це робот, який може нести напівлетальну зброю. Його частіше використовують в зонах бойових дій зокрема для розмінувань, однак сфера застосування такого робота доволі широка.

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Зброя, яку здатен нести робот, може бути заряджена холостими патронами, водою під тиском та бойовими набоями за потреби. Саме останній момент неабияк збентежив громаду Окленда. Адже поліція у будь-який момент, може перетворити таких роботів в інструмент для вбивств та використовувати його проти цивільних – питання лише в достатності аргументації такого рішення.

Можна уявити собі застосування цього конкретного інструменту, яке може здатися розумним. З дуже невеликою кількістю модифікацій або навіть просто різних видів боєприпасів ці інструменти можуть бути легко використані як зброя проти демократичного інакомислення,

– розповіла Ліз О'Салліван, генеральна директорка стартапу Parity.

Parity займається аудитом упередженості штучного інтелекту, а Ліз О'Салліван є членкинею Міжнародного комітету з контролю над озброєнням роботів.



Робот Remotec Adros Mark V-A1 / Фото EPA/DAMIAN BERG/NAVY

Поліція Окленда прагне використовувати бойові набої для дробовика робота Remotec Adros Mark V-A1. Таку ж модель раніше застосувала поліція Далласа для отримання доступу до броньованого фургона, який, на думку влади, був начинений вибухівкою і яким керував підозрюваний в нападі на штаб-квартиру поліції Далласа в Далласі, штат Техас, 13 червня 2015 року.

На запитання під час засідання підкомітету у 2021 році, чи планують вони коли-небудь вставляти в машину бойові патрони, в департаменті поліції Окленда спочатку відповіли, що ні. Але під час розробки правил використання департамент змінив свою позицію.

Це викликало чимало суперечок, і поліція Окленда пообіцяла використовувати "машини для вбивства" тільки тоді, коли це буде необхідно, під час "певних катастрофічних подій з високим ступенем ризику, високою загрозою масових жертв".

Проблема закону

У Новій Зеландії немає законодавства та відповідного трактування, яке б регулювало застосування такої техніки, тож у підсумку все залежить від трактувань департаменту поліції та їх інтерпретації.

Місцевий уряд вже створив підкомітет, який мав би розібратися із ситуацією. Наразі він погодив формулювання, яке забороняє використання таких роботів для вбивства людей, однак це не повністю задовільнило громадськість. Поліції, досі дозволено озброювати таку техніку перцевим аерозолем.

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Ми не будемо озброювати роботів смертоносними патронами найближчим часом. Якщо і коли цей час настане, кожна подія буде оцінюватися перед таким розгортанням,

– сказав представник поліції, лейтинант Даза-Кірос в інтерв'ю The Intercept.

Оскільки поліція Окленда – не єдиний департамент в країні, який наполягає на прийнятті PAN, цілком ймовірно, що в найближчому майбутньому хвиля таких суперечок та обговорень на державному рівні охопить усю Нову Зеландію, що призведе до змін законодавства і на чиїй стороні воно буде, наразі невідомо.