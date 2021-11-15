Роботи захоплюють світ: американський бізнес залучив у виробництво рекордну кількість машин

Судячи зі статистики Асоціації просування автоматизації, рік, що добігає кінця, можна сміливо називати роком роботів. Американські компанії вперше в історії "найняли" рекордну кількість машин, замість того, щоб найняти живих працівників.

За неповний рік компанії "найняли" 29 тисяч роботів, витративши 1,48 мільярда доларів. Це на 37 відсотків більше, ніж за той же період у 2020 році. Проте в цьому випадку мова не йде про звільнення людей та їх заміну машинами. Проблема криється в іншому.

Цікаво Ера роботів: машини почали частіше замінювати людей на виробництвах

Чому зростає кількість роботів на виробництвах

Причиною придбання роботів стало зростання попиту. Компанії прагнуть не відставати від дедалі вищих потреб, що в деяких випадках спричиняють дефіцит ключових товарів. Намагаючись встигнути наповнити ринок, бізнес просто не може знайти потрібних людей, впевнений Джефф Бернштейн, президент Асоціації просування автоматизації. Саме тому компанії й почали змагатися в автоматизації. При цьому, як пише джерело, роботів все ще розглядають як альтернативу, а не основну робочу силу.

За даними Асоціації, роботи також почали проникати у все більше секторів економіки. Автомобільні компанії довгий час купували найбільше індустріальних роботів, але у 2020 році запит інших сфер бізнесу сумарно перевищив автомобільний сектор вперше в історії. Тренд продовжився й у 2021 році.

У перші дев'ять місяців року замовлення з боку автомобільних компаній зросли на 20 відсотків – до 12 544 тисяч штук.

Замовлення з боку інших сфер бізнесу виросли на 53 відсотки – до 16 355 штук.

Зростання показали всі великі сектори економіки – від металургії до виробників їжі.

Роботизовані компанії

CNN також наводить приклади таких компаній. Однією з них є Athena Manufacturing — виробник металу в Остіні. У компанії працює сім роботів, чотири з яких встановили у 2021 році. Власник компанії Джон Ньюман каже, що роботи допомогли Athena впоратися зі зростанням попиту. У 2021 році компанія зіткнулася зі збільшенням замовлень на окремі компоненти аж на 50 відсотків через підвищений попит на ринку напівпровідників. Роботи також підвищили операційну ефективність підприємства: мало хто з 250 співробітників хотів би працювати ночами, але для роботів це не проблема, зазначив Ньюман.

Ще одним прикладом роботизації стала мережа ресторанів швидкої їжі White Castle. В одному з закладів, наприклад, картоплю фрі та курячі крильця тепер готує роборука компанії Miso Robotics, закріплена під стелею. Вона рухається спеціальними рейками й здатна значно точніше, ніж людина, вираховувати час приготування страв для найкращого їх смаку. White Castle планує запровадити робота у 10 із 360 ресторанів.