За неповний рік компанії "найняли" 29 тисяч роботів, витративши 1,48 мільярда доларів. Це на 37 відсотків більше, ніж за той же період у 2020 році. Проте в цьому випадку мова не йде про звільнення людей та їх заміну машинами. Проблема криється в іншому.

Цікаво Ера роботів: машини почали частіше замінювати людей на виробництвах

Чому зростає кількість роботів на виробництвах

Причиною придбання роботів стало зростання попиту. Компанії прагнуть не відставати від дедалі вищих потреб, що в деяких випадках спричиняють дефіцит ключових товарів. Намагаючись встигнути наповнити ринок, бізнес просто не може знайти потрібних людей, впевнений Джефф Бернштейн, президент Асоціації просування автоматизації. Саме тому компанії й почали змагатися в автоматизації. При цьому, як пише джерело, роботів все ще розглядають як альтернативу, а не основну робочу силу.

За даними Асоціації, роботи також почали проникати у все більше секторів економіки. Автомобільні компанії довгий час купували найбільше індустріальних роботів, але у 2020 році запит інших сфер бізнесу сумарно перевищив автомобільний сектор вперше в історії. Тренд продовжився й у 2021 році.

У перші дев'ять місяців року замовлення з боку автомобільних компаній зросли на 20 відсотків – до 12 544 тисяч штук.

Замовлення з боку інших сфер бізнесу виросли на 53 відсотки – до 16 355 штук.

Зростання показали всі великі сектори економіки – від металургії до виробників їжі.

Роботизовані компанії

CNN також наводить приклади таких компаній. Однією з них є Athena Manufacturing — виробник металу в Остіні. У компанії працює сім роботів, чотири з яких встановили у 2021 році. Власник компанії Джон Ньюман каже, що роботи допомогли Athena впоратися зі зростанням попиту. У 2021 році компанія зіткнулася зі збільшенням замовлень на окремі компоненти аж на 50 відсотків через підвищений попит на ринку напівпровідників. Роботи також підвищили операційну ефективність підприємства: мало хто з 250 співробітників хотів би працювати ночами, але для роботів це не проблема, зазначив Ньюман.

Ще одним прикладом роботизації стала мережа ресторанів швидкої їжі White Castle. В одному з закладів, наприклад, картоплю фрі та курячі крильця тепер готує роборука компанії Miso Robotics, закріплена під стелею. Вона рухається спеціальними рейками й здатна значно точніше, ніж людина, вираховувати час приготування страв для найкращого їх смаку. White Castle планує запровадити робота у 10 із 360 ресторанів.