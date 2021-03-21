Вдень 21 березня в роботі платформи YouTube стався глобальний збій. На проблеми у роботі YouTube скаржилися користувачі Сполучених Штатів Америки та країн Європи.

Про збій свідчать дані сервісу Downdetector. Проблеми у роботі YouTube помітили й користувачі на території України.

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Збій у роботі YouTube

Найчастіше у користувачів виникали складнощі при перегляді відео. У середньому на цю проблему скаржилися одразу 85% людей.

Ще 11% користувачів повідомляють про проблеми в роботі вебсайту YouTube, а у 5% користувачів виникають складнощі при завантаженні відео.

Зверніть увагу! 17 березня користувачі скаржилися на проблеми з доступом до головної сторінки пошуковика Google. Тоді не працював пошук та інші сервіси компанії.

Наразі не відомо що саме стало причиною збою і чому сервіс не працює в Україні та інших країнах.



Збій у роботі YouTube зафіксували у США / Фото Downdetector