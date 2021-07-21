Роботи зіткнулися та спричинили пожежу на складі найбільшого онлайн-магазину Великої Британії

Найбільший британський онлайн-магазин Ocado у п'ятницю, 16 липня був змушений затримати замовлення для деяких клієнтів, після того, як на складі компанії на південному сході Лондона сталася пожежа. Її викликало зіткнення роботів. Винними у інциденті стали три машини. В результаті довелося евакуйовувати персонал з центру обслуговування клієнтів .

Керівництво Ocado зазначило, що спрацювала система автоматичного пожежогасіння, яка змогла стримати вогонь. Проте, на місце події оперативно прибула пожежна команда.

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Наслідки інциденту з роботами

Збитки внаслідок аварії та пожежі, за словами представників компанії, можна вважати незначними, постраждав лише 1% від загальної кількості обладнання. На повне відновлення роботи складу компанія планує витратити не більше тижня.

Що роблять роботи на складі маркетплейсу

На складі Ocado на південному сході Лондона трудяться 3000 роботів, вони обробляють замовлення, пересуваючись приміщенням зі швидкістю близько 4 м/с. Ретейлер також надає ліцензії на фірмову роботизовану платформу OSP (Ocado Smart Platform) іншим організаціям.



Роботи на складі перевозять вантажі / Фото Ocado

Наприклад, американська мережа супермаркетів Kroger скористалася пропозицією і обладнала цими машинами центр обслуговування клієнтів площею 34,8 тисячі м2 у місті Монро, штат Огайо.

Роботи, схожі на пральні машини на колесах, розташовуються і пересуваються дуже близько один від одного, буквально в межах 5 міліметрів.