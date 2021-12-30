Роботи Tesla Bot зможуть набувати унікальної особистості, – Ілон Маск

Глава Tesla Ілон Маск підтвердив в одному з недавніх інтерв'ю, що компанія має намір створити робочий зразок людиноподібного робота до кінця 2022 року. Якщо раніше акцент робився на виконанні такими роботами рутинних операцій, то тепер Маск наголошує, що згодом кожен робот зможе отримати унікальні риси особистості й стати гарним компаньйоном для свого власника.

До цього глава Tesla зазначав, що напрацювання компанії у сфері систем штучного інтелекту, які використовуються при створенні систем активної допомоги водієві, з рівним успіхом можуть бути застосовані для керування людиноподібними роботами Tesla Bot.

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Що відомо про Tesla Bot Optimus

Новий антропоморфний робот від Tesla було анонсовано 20 серпня 2021 року.

Його зріст становитиме 173 сантиметрів, а вага близько 57 кілограмів;

Робот зможе переносити вантажі вагою до 20 кілограмів вантажу;

Максимальна вантажність дорівнює 68 кілограмам;

На витягнутих руках робот зможе тримати до 4,5 кілограмів.

Максимальна швидкість робота при пересуванні на двох ногах становитиме 8 км/год.



Tesla Bot Optimus / Фото Tesla

Серійне виробництво з часом може розпочатися на підприємстві Tesla у Техасі, поряд з новою штаб-квартирою. В інтерв'ю Лексу Фрідману глава компанії пояснив, що не готовий назвати термін початку серійного виробництва таких роботів, але прототип "гідного рівня" з'явиться ближче до кінця 2022 року.

Згодом він може набути унікальної особи. Не можна сказати, що всі роботи будуть однаковими. Особистість кожного розвиватиметься для кращої адаптації під власника, якщо так можна висловитися,

– пояснив Ілон Маск у своєму інтерв'ю.

Ведучий каналу при цьому додав, що подібна адаптація роботів допоможе людям боротися із самотністю. Маск же порівняв майбутніх роботів Tesla із відомими персонажами "Зоряних воєн" – роботами C3PO та R2D2.