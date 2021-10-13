У роботі Telegram стався масштабний збій
Джерело:Downdetector
У ніч проти 13 жовтня користувачі Telegram повідомляли про збої в роботі соцмережі. Проблеми стосувалися відсутності з'єднання та неможливість відправляти повідомлення.
Про збій у роботі додатку повідомляли користувачі з України, Росії, Білорусі, Польщі, Німеччини, Молдови та інших країн. Наразі неполадки в роботі вдалося виправити.
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Найбільше скарг було з Києва
Найчастішою причиною скарг користувачів була робота додатку. Саме цього стосувався 51% звернень. Проблем із з'єднанням з сервером стосувалися 34% скарг.
Найбільший збій у роботі соцмережі стався близько 3:00. Тоді користувачі з низки країн почали відправляти відповідні звернення. У трійку лідерів за скаргами у роботі Telegram увійшли Київ, Санкт-Петербург та Москва.
Карта звернень про збій у роботі Telegram / Скриншот Downdetector
Останні збої у роботі соцмереж
- 4 жовтня стався глобальний збій у роботі Facebook, Instagram та WhatsApp. Сайт Downdetector повідомив, що масові скарги на роботу Facebook почали надходити приблизно з 18:30.
- Також інтернет-користувачі повідомляли про збої у роботі сервісів Netflix, Steam і PlayStation Network тощо.
- Тоді у пресслужбі Facebook заявили, що причиною масштабного збою стало порушення мережевого трафіку.
- Увечері 8 жовтня користувачі Instagram в Україні, Польщі, Латвії, Білорусі та Росії повідомили про ще один збій у роботі соцмережі.