Про збій у роботі додатку повідомляли користувачі з України, Росії, Білорусі, Польщі, Німеччини, Молдови та інших країн. Наразі неполадки в роботі вдалося виправити.

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Найбільше скарг було з Києва

Найчастішою причиною скарг користувачів була робота додатку. Саме цього стосувався 51% звернень. Проблем із з'єднанням з сервером стосувалися 34% скарг.

Найбільший збій у роботі соцмережі стався близько 3:00. Тоді користувачі з низки країн почали відправляти відповідні звернення. У трійку лідерів за скаргами у роботі Telegram увійшли Київ, Санкт-Петербург та Москва.



Карта звернень про збій у роботі Telegram / Скриншот Downdetector

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