Що саме не працює

У четвер, 12 травня, користувачі додатку "Приват24" зіткнулися з труднощами в роботі сервісу. Пресслужба Приватбанку підтвердила, що спостерігаються складнощі з процесом входу у застосунок.

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Крім того, у банку наголосили, що фахівці вже займають питанням. Коли саме сервіс запрацює наразі не ясно. На момент написання новини станом на 14:25 застосунок досі не працює належним чином.

Цікаво, що після того, як користувачі помітили проблеми в роботі сервісу у мережі почали поширювати інформацію про те, що збій пов'язаний з регламентними роботами, однак у банку цю інформацію ніяк не прокоментували.

Нова функція "Привабанку"

Тепер клієнти державного "Приватбанку", у яких виникне бажання чи потреба скористатися сервісом підтримки клієнтів за номером 3700, мають змогу більше не відповідати на персональні питання. Нова функція на основі голосової біометрії зможе ідентифікувати клієнта за голосом.

Саме цю технологію використовують для створення записів голосу клієнтів фінустанови і яка дозволяє ідентифікувати їхні персони шляхом аналізу низки характеристик голосу, яка має унікальний характер.

Це також гарантує додатковий рівень захисту для рахунків клієнтів та персональних даних про них, інформує офіційний сайт "Приватбанку".

Наголошують, що завдяки цій технологічній функції вдасться вдосконалити безпеку та рівень зручність надання послуг клієнтам телефоном. При чому без використання традиційних додаткових питань з метою отримання їхніх персональних даних. Зокрема, йдеться про перше місце роботи, прізвисько домашнього улюбленця тощо.

Обережно, шахраї

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила про нові шахрайські схеми. На електронні скриньки відправляють листи нібито від "Приватбанку" та "Ощадбанку", які насправді спрямовані на викрадення персональних даних або навіть коштів із рахунків.

В електронних листах користувачів просять нібито підтвердити платіж або буцімто оновити рахунки. Людмила Денісова закликає не відкривати жодних посилань у таких листах, а також не завантажувати жодних вкладених файлів. Детальніше про нову схему та як вберегтися від шахраїв читайте тут.