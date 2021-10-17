Роботи та океани: щоб досягнути Європи, ми вивчаємо Антарктиду

Європа – це не лише назва частини суші на Землі, де ми живемо. Європа – це один з Галілеєвих супутників Юпітера. Науковці вважають, що під товщею льоду захований океан з рідкою водою. Вчені небезпідставно говорять, що на дні океану можуть існувати гідротермальні джерела, які б могли підтримувати життя.

Та щоб знайти потенційне життя на далекому супутнику Юпітера, потрібно туди долетіти та пробурити кірку льоду, яка має товщину до 30 кілометрів. Після цього необхідно буде опустити дрон у воду й починати дослідження. Щоб відпрацювати останній етап, науковці відправляються до Антарктиди, де можна протестувати роботизованих дослідників та виявити більшість "підводних каменів".

Читайте на сайті Імовірність позаземного життя на супутнику Юпітера ще більше зросла

Вивчення антарктичних вод, щоб полетіти на Європу: дивитись відео

Холодна Антарктида та теплий океан

Під товщею антарктичного льоду температура урівноважується наскільки, що вода уже не замерзає. Також значною мірою на це впливає рівень її солоності. Група науковців вивчає шельфовий льодовик Росса в рамках проєкту "Шельфовий льодовик Росса та підводний зонд Європи", використовуючи робота Icefin. Досліджуючи шельфові льодовики, клімат та підводно-підльодовикове життя тут, на Землі, науковці водночас готують підґрунтя для місії до найменшого Галілеєвого супутника Юпітера, Європи.

Для виконання задачі об'єдналися геологи, фізики, біологи, астрономи, інженери, хіміки, програмісти та інші спеціалісти у вузьких галузях. Декотрі із членів команди брали участь у розробці майбутньої місії Europa Clipper. Проєкт підтримує NASA та деякі інші організації.

Робот-океанограф Icefin, який використовують дослідники, має вигляд торпеди, довжиною майже чотири метри та вагою близько 130 кілограмів. На борту дрона є камери, гідроакустичні датчики, датчики швидкості, різноманітні сенсори, прилади для дослідження води та інші необхідні інструменти.

Вузька форма дозволяє спеціалістам не робити широку свердловину – достатньо вузької, 25-сантиметрової шахти, щоб занурити Icefin. Після цього починається робота дрона, яка контролюється людьми-операторами.

Звісно, місія, яка матиме на меті пробурити товщу льоду на Європі та запустити туди робота відбудеться не скоро. Потрібно, наприклад, навчитися бурити лід, товщиною 10 – 30 кілометрів. Окрім того, вода під поверхнею Європи, ймовірно, знаходиться під тиском. Тому, пробуривши дірку, ми побачимо велетенський гейзер. Та науковці зможуть подбати й про це, але у найближче десятиліття не слід очікувати фотографій з іншопланетних морів.