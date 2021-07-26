Wikipedia не працює: в роботі інтернет-енциклопедії стався збій
26 липня 2021 , 14:44Читать новость на русском
Джерело:Downdetector
Приблизно з 13:10 26 липня користувачі у різних частинах Європи повідомляють про збої у роботі Wikipedia. Проблеми з доступом спостерігаються і в Україні.
Відомо, що більшість користувачів – 96 відсотків – спостерігають проблеми з доступом до сайту. 4 відсотки – лише з входом під своїм обліковим записом.
Цікаво Астрономи зафіксували активність найбільшої з відомих комет
Що сталося
Причини збою наразі невідомі.
Найбільше скарг надходить з:
- Німеччини,
- Великої Британії,
- Австрії,
- Франції,
- Іспанії,
- Канади,
- Швейцарії.
Крім того, аналогічні проблеми спостерігаються і в Україні.
Карта поширеності проблем з доступом / Скриншот rbc.ua
Офіційні канали Wikipedia ситуацію поки не коментують.