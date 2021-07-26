Відомо, що більшість користувачів – 96 відсотків – спостерігають проблеми з доступом до сайту. 4 відсотки – лише з входом під своїм обліковим записом.

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Що сталося

Причини збою наразі невідомі.

Найбільше скарг надходить з:

  • Німеччини,
  • Великої Британії,
  • Австрії,
  • Франції,
  • Іспанії,
  • Канади,
  • Швейцарії.

Крім того, аналогічні проблеми спостерігаються і в Україні.

Карта
Карта поширеності проблем з доступом / Скриншот rbc.ua

Офіційні канали Wikipedia ситуацію поки не коментують.