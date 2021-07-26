Відомо, що більшість користувачів – 96 відсотків – спостерігають проблеми з доступом до сайту. 4 відсотки – лише з входом під своїм обліковим записом.

Цікаво Астрономи зафіксували активність найбільшої з відомих комет

Що сталося

Причини збою наразі невідомі.

Найбільше скарг надходить з:

Німеччини,

Великої Британії,

Австрії,

Франції,

Іспанії,

Канади,

Швейцарії.

Крім того, аналогічні проблеми спостерігаються і в Україні.



Карта поширеності проблем з доступом / Скриншот rbc.ua

Офіційні канали Wikipedia ситуацію поки не коментують.