У роботі Instagram знову стався глобальний збій

У роботі Instagram увечері 3 листопада стався глобальний збій. Зокрема, про проблеми у роботі соцмережі повідомляють користувачі з України, Білорусі, Росії, Узбекистану, Молдови та інших країн світу.

Люди скаржаться, що не можуть переглянути сторіс та обмінятися повідомленнями з близькими. Загальне невдоволення підсилює те, що упродовж осені 2021 року відбулося вже декілька масштабних збоїв у роботі соцмереж.

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Окрім того, станом на 21:00 повідомили також про збій у роботі Facebook.

Збої у соцмережах: останні новини

Великий збій у роботі Instagram, Facebook та WhatsApp стався 8 жовтня. Тоді близько 21:00 про проблеми у роботі соцмереж повідомляли жителі України, Польщі, Литви, Росії та Білорусі.

Попередній масштабний збій зафіксували 4 жовтня. Тоді раптово перестали працювати вебверсії та додатки Facebook, Instagram, WhatsApp.

Згодом про незручності заявили також користувачі Twitter, Telegram, TikTok, Netflix, Steam і PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, ігри Among Us і Google Play.

У пресслужбі Facebook збій пояснили порушенням мережевого трафіку. Марк Цукерберг вибачився перед користувачами.