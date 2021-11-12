У роботі Google, YouTube та Gmail у Європі стався збій
Джерело:24 канал
Користувачі європейських країн скаржаться на збої в роботі Google, а також Gmail та YouTube. Дані платформи Downdetector, яка відстежує збої та відключення популярних інтернет-ресурсів, свідчать про те, що проблема серйозна.
Помітні збої спостерігаються в Нідерландах, де повідомляється про помилки у роботі Google та YouTube. У Великій Британії про збої повідомляють користувачі Gmail, у Німеччині – Gmail та Google. Деякі збої спостерігаються у сервісів також у Франції, Іспанії та Італії.
Цікаво YouTube більше не показуватиме кількість дизлайків під відео
Що не працює?
Користувачі скаржаться на роботу вебсайту Google, проблеми Gmail при з'єднанні з сервером та надсиланні повідомлень, у Youtube – збої під час відтворення відео та авторизації.
Карта збоїв сервісів Google у Європі / Фото Downdetector
Повідомлення про збої в Google за останні 24 години / Фото Downdetector