Помітні збої спостерігаються в Нідерландах, де повідомляється про помилки у роботі Google та YouTube. У Великій Британії про збої повідомляють користувачі Gmail, у Німеччині – Gmail та Google. Деякі збої спостерігаються у сервісів також у Франції, Іспанії та Італії.

Цікаво YouTube більше не показуватиме кількість дизлайків під відео

Що не працює?

Користувачі скаржаться на роботу вебсайту Google, проблеми Gmail при з'єднанні з сервером та надсиланні повідомлень, у Youtube – збої під час відтворення відео та авторизації.



Карта збоїв сервісів Google у Європі / Фото Downdetector



Повідомлення про збої в Google за останні 24 години / Фото Downdetector

У холдингову компанію Alphabet входить Google зі своєю пошуковою системою та поштою Gmail. Вона також включає Android і YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital і Google X.