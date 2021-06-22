У роботі Google стався глобальний збій

У пошуковій системі Google 22 червня стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на проблеми у роботі. Частково ситуація зачепила і Україну.
Скарги на роботу пошуковика зафіксували у США, Великій Британії, Німеччині. А також Іспанії, Італії та Росії. Скарги надходять і з України.
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- 73% скарг стосуються входу на сайт Google
- 27% – доступу до акаунтів.
У коментарях юзери зазначають, що найбільше проблема – саме у роботі зі смартфонами і радяться можливими варіантами вирішення.
Збої у роботі Google за останню добу / Інфографіка Downdetector
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