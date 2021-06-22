У роботі Google стався глобальний збій

22 червня 2021 , 09:30
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Джерело:

Downdetector

У пошуковій системі Google 22 червня стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на проблеми у роботі. Частково ситуація зачепила і Україну.

Скарги на роботу пошуковика зафіксували у США, Великій Британії, Німеччині. А також Іспанії, Італії та Росії. Скарги надходять і з України.

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  • 73% скарг стосуються входу на сайт Google
  • 27% – доступу до акаунтів.

У коментарях юзери зазначають, що найбільше проблема – саме у роботі зі смартфонами і радяться можливими варіантами вирішення.

Збої у роботі  Google за останню добу / Інфографіка Downdetector

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