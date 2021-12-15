У роботі Facebook знову стався масштабний збій: постраждав також Messenger

15 грудня 2021 , 23:52
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Джерело:

Downdetector

Увечері у середу, 15 грудня, у роботі Facebook та Messenger стався ще один глобальний збій. На проблеми у роботі соцмережі скаржаться жителі США, Канади та європейських країн.

Користувачі скаржаться за проблеми з входом в аккаунт, роботу сайту та додатків. Окрім того, фіксують невеликі збої в додатку Messenger.

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Користувачі Facebook скаржаться на:

  • проблему з авторизацією (57%);
  • збій у роботі вебсайту (35%);
  • проблеми з додатком (8%).

Про проблеми у роботі соцмережі повідомляють жителі:

  • США;
  • Канади;
  • Німеччини;
  • Великої Британії;
  • Україна.


Збої почалися увечері 15 грудня / Скриншот Downdetector

Збої у роботі Facebook та Instagram: останні новини

  • Минулий масштабний збій у роботі соцмереж стався 4 грудня.
  • Тоді люди повідомили про некоректне функціонування як мобільного додатка, так і вебверсії.
  • Зокрема, 61% користувачів скаржилися на збій мобільного додатку Instagram, ще 20% – нарікали на вебверсію. Окрім того, ще у 20% користувачів розповіли, що у них взагалі не працює соцмережа.
  • Збої у роботі Facebook та Instagram почастішали на початку осені. За той час користувачі пережили декілька вечорів зі "зламаними" соцмережами. 

 

Автор: Мар'яна Бекало