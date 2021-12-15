У роботі Facebook знову стався масштабний збій: постраждав також Messenger
15 грудня 2021 , 23:52Читать новость на русском
Джерело:Downdetector
Увечері у середу, 15 грудня, у роботі Facebook та Messenger стався ще один глобальний збій. На проблеми у роботі соцмережі скаржаться жителі США, Канади та європейських країн.
Користувачі скаржаться за проблеми з входом в аккаунт, роботу сайту та додатків. Окрім того, фіксують невеликі збої в додатку Messenger.
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Користувачі Facebook скаржаться на:
- проблему з авторизацією (57%);
- збій у роботі вебсайту (35%);
- проблеми з додатком (8%).
Про проблеми у роботі соцмережі повідомляють жителі:
- США;
- Канади;
- Німеччини;
- Великої Британії;
- Україна.
Збої почалися увечері 15 грудня / Скриншот Downdetector
Збої у роботі Facebook та Instagram: останні новини
- Минулий масштабний збій у роботі соцмереж стався 4 грудня.
- Тоді люди повідомили про некоректне функціонування як мобільного додатка, так і вебверсії.
- Зокрема, 61% користувачів скаржилися на збій мобільного додатку Instagram, ще 20% – нарікали на вебверсію. Окрім того, ще у 20% користувачів розповіли, що у них взагалі не працює соцмережа.
- Збої у роботі Facebook та Instagram почастішали на початку осені. За той час користувачі пережили декілька вечорів зі "зламаними" соцмережами.