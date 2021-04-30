Збій у роботі "Дія": портал державних послуг працює зі складнощами

Зранку, 30 квітня, в онлайн-сервісі державних послуг "Дія" стався збій. Доступ до нього був відсутній понад годину через технічні проблеми з боку хостинг-провайдера DeNovo.
Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації, про це у Мінцифри повідомили в п'ятницю о 12:55. Відомство зазначило, що через збій у роботі сервісу "Дія" можуть смостерігптися проблеми.
Цікаво Уряд дозволив відкривати ФОПа в Дії без участі державного реєстратора
Коли "Дія" відновить нормальну роботу
Коли саме буде відновлено повноцінну роботу сервісу – невідомо. Наразі продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. У Мінцифрі наголосили, що спеціалісти компанії мобілізували усі ресурси для усунення першопричини проблеми, та докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше було відновлено повноцінну роботу сервісу.Важливо. У Мінцифрі наголосили, що сподіваються на відновлення роботи провайдера протягом 2 годин.
Складнощі у роботі сайту
У п'ятницю зранку при спробі зайти на сайт система видавала помилку "502 Bad Gateway". Також не працював сайт Міністерства цифрової трансформації України. Станом на 12:30 їх робота була відновлена.
Що таке застосунок Дія?Це онлайн-сервіс державних послуг, додаток на смартфоні з допомогою якого можна отримувати доступ до своїх документів, здійснювати різні електронні послуги. У квітня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон , який юридично прирівнює електронні паспорти до паперових аналогів.
За допомогою додатку й сервісу можна отримати низку державних послуг у цифровому вигляді без звернень у відповідні служби.