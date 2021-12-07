В Amazon Web Services стався глобальний збій: зачепило Facebook, Netflix і Disney+

На превеликий жаль, сервіси в інтернеті працюють не так надійно, як хотілося б. Тому поширені різноманітні збої в роботі, які можуть бути як глобальними, так й локальними. Повідомляється, що у роботі Amazon Web Services стався глобальний збій.

Цього разу стало відомо, що збій стався у роботі Amazon Web Services. Це спричинило збої й в інших сервісах: Facebook, Disney+, Tinder, McDonald’s, Netflix, Google та на десятках інших сайтах та сервісах.

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Наразі немає жодних деталей щодо того, що стало причиною збою у роботі такої величезної кількості сервісів. У Amazon заявили, що причину несправності виявили та вже працюють над виправленням. Паралельно з цим Amazon перенаправляє користувачів на "запасні" сервери.

Сайти, де відбулися збої / Скриншот Downdetector



Сайти, де відбулися збої в роботі / Скриншот Downdetector



Сайти, де відбулися збої в роботі / Скриншот Downdetector



У роботі десятків сервісів відбулися збої / Скриншот Downdetector