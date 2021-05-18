Робота понад 55 годин на тиждень викликає сотні тисяч смертей щорічно: дослідження

Після початку пандемії коронавірусу тривалість робочого тижня зросла приблизно на 10%. Дослідники заявляють, що на самоізолції люди почали довше залишатись на роботі в неробочий час. Це негативно впливає на їхнє здоров'я.

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міжнародної організації праці опублікували звіт про вплив переробок на рівень смертності. Це перше світове дослідження смертей, пов'язаних з надмірною працею.

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Результати дослідження

Як свідчать результати, 55 і більше робочих годин на тиждень, у порівнянні зі стандартними 35-40 годинами, забирають сотні тисяч життів щорічно. Цей показник зростає з 2000 року.

Причина такої ситуації в тому, що понаднормова робота підвищує ймовірність розвитку захворювань серцево-судинної системи. У 2016 році захворювання, що виникли внаслідок надмірної роботи, призвели до смерті 745 тисяч осіб.

З них:

398 тисяч померли від інсульту,

347 тисяч — від інших серцевих хвороб.

У порівнянні з 2000 роком:

перший показник виріс на 19 відсотків,

другий — на 42 відсотки.

Серед факторів підвищеного ризику смерті від переробок називають:

Приналежність до чоловічої статі – 72% смертей від довгого робочого тижня припадає на чоловіків.

Проживання в Південно-Східній Азії і західній частині Тихого океану (Австралія, В'єтнам, Китай, Корея і так далі).

Середній і літній вік – більшість смертей припала на проміжок 60-79 років.

Наслідки можуть проявлятися через десятиліття. Відомо, що багато померлих у віці 60-79 років працювали понаднормово у 45-55 років.

Пандемія Covid-19 і понаднормова робота

За словами технічного директора ВООЗ Франка Пегі, режим ізоляції збільшує кількість робочих годин приблизно на 10 відсотків.

Пандемія Covid-19 значно змінила методи роботи багатьох людей — віддалена робота стала нормою в багатьох областях, часто стираючи межі між роботою і будинком... ніяка робота не коштує ризику інсульту або серцевого нападу. Уряди, роботодавці та працівники повинні спільно прийти до обмежень для захисту здоров'я працівників,

– каже Тедрос Аданом Гебреїсус, гендиректор ВООЗ.

Фахівці ВООЗ і МОП представили кілька кроків, яких варто вжити для зниження переробок. Владі рекомендують суворіше стежити за дотриманням трудового законодавства, трудові договори повинні стати більш гнучкими, а працівникам рекомендується ділити обов'язки та завдання так, щоб кількість робочих годин не перевищувала 55 на тиждень.

Дослідження проводилося для 194 країн і охоплює 2000, 2010 і 2016 роки.