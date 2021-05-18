Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міжнародної організації праці опублікували звіт про вплив переробок на рівень смертності. Це перше світове дослідження смертей, пов'язаних з надмірною працею.

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Результати дослідження

Як свідчать результати, 55 і більше робочих годин на тиждень, у порівнянні зі стандартними 35-40 годинами, забирають сотні тисяч життів щорічно. Цей показник зростає з 2000 року.

Причина такої ситуації в тому, що понаднормова робота підвищує ймовірність розвитку захворювань серцево-судинної системи. У 2016 році захворювання, що виникли внаслідок надмірної роботи, призвели до смерті 745 тисяч осіб.

З них:

398 тисяч померли від інсульту,

347 тисяч — від інших серцевих хвороб.

У порівнянні з 2000 роком:

перший показник виріс на 19 відсотків,

другий — на 42 відсотки.

Серед факторів підвищеного ризику смерті від переробок називають:

Приналежність до чоловічої статі – 72% смертей від довгого робочого тижня припадає на чоловіків.

Проживання в Південно-Східній Азії і західній частині Тихого океану (Австралія, В'єтнам, Китай, Корея і так далі).

Середній і літній вік – більшість смертей припала на проміжок 60-79 років.

Наслідки можуть проявлятися через десятиліття. Відомо, що багато померлих у віці 60-79 років працювали понаднормово у 45-55 років.

Пандемія Covid-19 і понаднормова робота

За словами технічного директора ВООЗ Франка Пегі, режим ізоляції збільшує кількість робочих годин приблизно на 10 відсотків.

Пандемія Covid-19 значно змінила методи роботи багатьох людей — віддалена робота стала нормою в багатьох областях, часто стираючи межі між роботою і будинком... ніяка робота не коштує ризику інсульту або серцевого нападу. Уряди, роботодавці та працівники повинні спільно прийти до обмежень для захисту здоров'я працівників,

– каже Тедрос Аданом Гебреїсус, гендиректор ВООЗ.

Фахівці ВООЗ і МОП представили кілька кроків, яких варто вжити для зниження переробок. Владі рекомендують суворіше стежити за дотриманням трудового законодавства, трудові договори повинні стати більш гнучкими, а працівникам рекомендується ділити обов'язки та завдання так, щоб кількість робочих годин не перевищувала 55 на тиждень.

Дослідження проводилося для 194 країн і охоплює 2000, 2010 і 2016 роки.