Інженери розробили брутального робота, який знищує тарганів за допомогою лазера

Дослідники з Університету Геріот-Ватта в Единбурзі сконструювали робота на основі штучного інтелекту, навченого вбивати настирливих тарганів смертоносним лазером. Але пристрій був створений не тільки заради помсти комахам, винахідники машини вважають, що апарат може стати недорогою, екологічно безпечною заміною токсичним інсектицидам.

Хоча інженери, які стоять за машиною, кажуть, що їхній винахід може бути використаний для боротьби з різними небажаними комахами, вони вважають тарганів ідеальним об'єктом для випробувань.

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Якщо ви можете вбити їх, ви можете вбити будь-яких шкідників,

– сказав Ільдар Рахматулін, керівник проєкту, в інтерв'ю New Scientist

Як працює робот

Пристрій, який складається з крихітного комп'ютера, двох камер і лазера потужністю 1600 міліватів, використовує "машинний зір" для полювання на свою здобич.

Досі випробування були багатообіцяючими, однак є один суттєвий недолік, – пристрій ледве встигає за тарганами. Дослідники кажуть, що чимало елементів машини доведеться удосконалити. Наступні кроки полягають у тому, щоб навчити робота вражати конкретні частини тіла комах, зокрема, їхні черевця, щоб забезпечити їх гарантоване знищення.



Робот знищує комах за допомогою лазера / Фото Ildar Rakhmatulin

Використання робота

Варіантів застосування робота, як стверджують творці машини, багато.

Якщо ми говоримо про промислове або сільськогосподарське застосування, то це дуже серйозна можливість. Це дуже дешево, навіть у порівнянні з пестицидами, тому що ціни на лазер не такі високі,

– зазначив Рахматулін.

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Що ж до використання в домашніх умовах, то інженери наголосили, що цього робити не варто. Вони зазначають, що не можна бути впевненим у 100% гарантії безпечності приладу, адже лазери можуть завдати суттєвої шкоди очам.