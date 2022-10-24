Хоча інженери, які стоять за машиною, кажуть, що їхній винахід може бути використаний для боротьби з різними небажаними комахами, вони вважають тарганів ідеальним об'єктом для випробувань.

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Якщо ви можете вбити їх, ви можете вбити будь-яких шкідників,

– сказав Ільдар Рахматулін, керівник проєкту, в інтерв'ю New Scientist

Як працює робот

Пристрій, який складається з крихітного комп'ютера, двох камер і лазера потужністю 1600 міліватів, використовує "машинний зір" для полювання на свою здобич.

Досі випробування були багатообіцяючими, однак є один суттєвий недолік, – пристрій ледве встигає за тарганами. Дослідники кажуть, що чимало елементів машини доведеться удосконалити. Наступні кроки полягають у тому, щоб навчити робота вражати конкретні частини тіла комах, зокрема, їхні черевця, щоб забезпечити їх гарантоване знищення.



Робот знищує комах за допомогою лазера / Фото Ildar Rakhmatulin

Використання робота

Варіантів застосування робота, як стверджують творці машини, багато.

Якщо ми говоримо про промислове або сільськогосподарське застосування, то це дуже серйозна можливість. Це дуже дешево, навіть у порівнянні з пестицидами, тому що ціни на лазер не такі високі,

– зазначив Рахматулін.

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Що ж до використання в домашніх умовах, то інженери наголосили, що цього робити не варто. Вони зазначають, що не можна бути впевненим у 100% гарантії безпечності приладу, адже лазери можуть завдати суттєвої шкоди очам.