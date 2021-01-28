Кількість відкритих вакансій з пропозицією віддаленої роботи в українській сфері IT зросла в 4 рази. У грудні 2020 року кількість таких вакансій склала 40% усіх на ринку.

Джерело: 24 канал

Зокрема, у січні-лютому 2020 року вакансій з віддаленою роботою було менше 10%. А вже наприкінці минулого року майже кожна друга відкрита позиція пропонувала роботу не в офісі.

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Про це свідчать дані анонімної платформи пошуку роботи в IT та дослідження компанії GlobalLogic.

Деталі дослідження

Зростання кількості вакансій віддаленої роботи почалася у березні, разом із початком карантину в Україні. Ріст, в середньому склав 12-14% на місяць.

При цьому стрибок відбувся теж на початку карантину, в квітні, зростання стрибнуло на 54%. Ще один істотний ріст зафіксували у листопаді-грудні — на 29%. Тоді кількість відкритих позицій в IТ досягла рекордних показників. Тільки на jobs.dou.ua опублікували понад 6 тисяч вакансій.

Причина

До такого стрімкого збільшення кількості віддалених вакансій, звісно, призвів карантин. Компанії перейшли на віддалений режим тож ремоут-позиції виглядають цілком логічним кроком.

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Наприклад, у жовтні 2020 GlobalLogic запропонувала віддалене співробітництво інженерам із Дніпра, де офіс компанії відсутній. Адже під час карантину 90% усіх інженерів GlobalLogic виконують свої проєктні завдання віддалено.

Ще одна важлива тенденція - попит на ІТ-спеціалістів в останньому кварталі 2020 виріс на 50%. Таким чином у 2020 році IT стала однією з трьох, сфер, які найменше постраждали від коронакризи.