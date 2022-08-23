На Міжнародну космічну станцію відправлять робота-хірурга: що він там робитиме

Крихітний робот MIRA у 2024 році відправиться на Міжнародну космічну станцію (МКС) для проведення моделювання хірургічних процедур в умовах мікрогравітації. Він стане частиною експерименту, який дозволить у майбутньому аналогічним роботам проводити дистанційні та автономні хірургічні операції в далекому космосі.

MIRA, або мініатюрний in vivo робот-помічник, полетить на МКС завдяки гранту у розмірі 100 000 доларів, наданому Університету Небраски-Лінкольна через розроблену програму стимулювання конкурентних досліджень Міністерства енергетики США (EPSCoR).

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Майбутнє хірургії в космосі

Нова технологія може в майбутньому забезпечити вирішення надзвичайних ситуацій, що вимагають хірургічного втручання, коли астронавти знаходяться далеко від дому, наприклад під час місії на Марс.

Під час випробувальної місії 2024 року MIRA буде працювати в експериментальному блоці розміром з мікрохвильову піч на борту МКС на низькій навколоземній орбіті.

Метою експерименту буде точно налаштувати роботу в умовах мікрогравітації за допомогою автономних тестів, включаючи розрізання розтягнутих гумових стрічок і штовхання металевих кілець уздовж дроту, імітуючи рухи, які використовуються в хірургії.

NASA тривалий час підтримує ці дослідження і кульмінацією цих зусиль є наш робот, який матиме шанс полетіти на Міжнародну космічну станцію,

– сказав Шейн Фаррітор, професор інженерії в Університеті Небраска-Лінкольн.

Підготовка робота до місії експерименту на МКС

Протягом наступного року Фаррітор і його команда напишуть спеціальне програмне забезпечення для MIRA та налаштують робота. Він повинен бути розміщений в стандартизованому експериментальному контейнері космічної станції де проводитиме випробування, щоб переконатися, що MIRA буде працювати за призначенням у космосі та зможе пережити запуск.

У попередніх випробуваннях хірурги успішно використовували пристрій для виконання резекції товстої кишки. Він також використовувався дистанційно, коли колишній астронавт NASA використовував MIRA для виконання завдань, схожих на операції, перебуваючи на відстані 1448 кілометрів від операційної.

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Кілька слів про робота MIRA

MIRA була розроблена стартапом Virtual Incision, співзасновником якого є Farritor і який залучив понад 100 мільйонів доларів венчурних інвестицій з моменту свого заснування у 2006 році.

MIRA – хірургічна роботизована платформа: дивіться відео