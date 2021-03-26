Робот Софія написала картину і продала її на NFT-аукціоні

Робот Софія виставила на аукціон цифрову роботу, яку створила у співпраці з італійським художником. Картину продали за 688 888 доларів.

Продаж відбувався на сайті аукціонів Nifty Gateway, призначеному для купівлі та продажу NFT (невзаємозамінних токенів) – цифрових прав на якийсь контент. Як пише джерело, це перший NFT-продаж твору мистецтва, створеного за участю штучного інтелекту.

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Що продала Софія

Спочатку художник створив портрет робота самостійно. Пізніше нейронні мережі самої Софії обробили його. В результаті вийшов короткий ролик, який показує, як портрет Софії, зроблений живою людиною, перетворився на цифровий автопортрет.

Фізичний твір мистецтва, який Софія намалювала на роздруківці автопортрета, також було включено в покупку.

"Я думаю, що це великий успіх, – сказала Софія, виступаючи під час прямої трансляції. – Я дуже рада, що мої роботи так цінуються й оцінюються".

Ні покупець, ні художник, ні компанія-власник робота Софії Hanson Robotics на прохання про коментарі не відповіли, пише New York Times.

Ринок NFT зараз стрімко зростає. Останні продажі перевершили ціни на фізичні твори мистецтва найвідоміших художників світу. Так, файл JPG, створений цифровим художником Майком Вінкельманном, що працює під псевдонімом Beeple, продали на онлайн-аукціоні Christie's майже за 70 мільйонів доларів при стартовій ціні у 100 доларів. Nyan Cat, анімований летючий кіт, що залишає слід у вигляді веселки, був проданий приблизно за 580 000 доларів. А перший твіт Джека Дорсі, виконавчого директора Twitter, купили як NFT за 2,9 мільйона доларів.