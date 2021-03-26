Робот Софія написала картину і продала її на NFT-аукціоні
Робот Софія виставила на аукціон цифрову роботу, яку створила у співпраці з італійським художником. Картину продали за 688 888 доларів.
Джерело:New York Times
Продаж відбувався на сайті аукціонів Nifty Gateway, призначеному для купівлі та продажу NFT (невзаємозамінних токенів) – цифрових прав на якийсь контент. Як пише джерело, це перший NFT-продаж твору мистецтва, створеного за участю штучного інтелекту.
Цікаво Google Асистент запам'ятає все: компанія працює над новою функцією "Пам'ять"
Що продала Софія
Спочатку художник створив портрет робота самостійно. Пізніше нейронні мережі самої Софії обробили його. В результаті вийшов короткий ролик, який показує, як портрет Софії, зроблений живою людиною, перетворився на цифровий автопортрет.
Фізичний твір мистецтва, який Софія намалювала на роздруківці автопортрета, також було включено в покупку.
"Я думаю, що це великий успіх, – сказала Софія, виступаючи під час прямої трансляції. – Я дуже рада, що мої роботи так цінуються й оцінюються".
Ні покупець, ні художник, ні компанія-власник робота Софії Hanson Robotics на прохання про коментарі не відповіли, пише New York Times.
Поділитися новиною