Цю операцію здійснили спільно стартап Saildrone та Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). Свого "штормового робота" вони запустили минулого тижня, а тепер оприлюднили відеозапис із його камери.

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Штормовий робот

Апарат, який побував у "найгарячішій" точці, отримав назву SD 1078 і він є одним із семи роботів, які Saildrone та NOAA розгорнули навколо Атлантичного океану і Мексиканської затоки. Разом цей флот цілодобово збирає дані, щоб допомогти зрозуміти фізичні процеси ураганів.

Як кажуть вчені, попри вражаючі кадри з Фіони, ці роботи "служать іншій меті, окрім задоволення нашої хворобливої ​​цікавості — вони також надають важливу інформацію". Окрім зйомки зображень і даних під час штормів, флот дронів Saildrone допомагає океанологам краще зрозуміти урагани під час і після того, як вони завдають шкоди.



Один з роботів Saildrone / Фото Saildrone



Один з роботів Saildrone / Фото Saildrone

Вчені сподіваються, що зібрані дані допоможуть краще прогнозувати інтенсивність штормів і краще до них готуватися.

Око бурі

Як пише джерело, на відеозаписах ми бачимо 50-футові хвилі та вітер, що перевищує 100 миль на годину.

Кадри з урагану Фіона: відео

Кадри з урагану Фіона: відео