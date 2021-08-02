Винахідники розробили робота для прибирання пляжів: що про нього відомо

Люди люблять відпочивати на природі в чистоті. Але проблема полягає в тому, що сміття постійно супроводжує людину. Люблячи відпочивати на чистій природі, людина сама ж її засмічує. Така доля не оминає пляжі, де мілке сміття легко губиться у товщах піску. Здається, винахідники знайшли розв'язання цієї проблеми.

Люди, відпочиваючи на пляжі, лишають після себе безліч сміття. Пляшки, бите скло, цигарки, харчові відходи, пакети й тому подібні речі. Прибиральники або волонтери мусять витратити безліч енергії та часу, щоб зібрати це сміття та очистити пляж. Але вони зберуть не все, адже мілке сміття просто загубиться в піску і його не знайдуть. Саме для цього компанія Poralu Marine розробила та побудувала робота BeBot, який може ефективно прибирати піщані узбережжя.

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Робот-прибиральник BeBot очищує пляж: дивитись відео онлайн

Як працює робот BeBot

Щоб повністю прибрати пляж потрібно багато людей, які не зможуть прибрати його ідеально. Або ж потрібна громіздка техніка. Та техніка небезпечна тим, що може зруйнувати ландшафт, який існує, викликати значні незручності для відвідувачів та заподіяти шкоду флорі та фауні.

Окрім того, стандартна прибиральна техніка є доволі шумною та залишає по собі вуглецевий слід.

Тому невеликий та легкий робот-прибиральник BeBot підходить для виконання цієї роботи якнайкраще. Машина не є автономною, для управління нею потрібна людина, яка з допомогою спеціального джойстика здійснює управління BeBot.

Відомі характеристики робота-прибиральника BeBot:

Робот зможе очищувати близько 3 тисяч квадратних метрів пляжу за годину.

Характерною ознакою машини є її безшумність.

BeBot просіює та очищає пісок на глибині до 10 сантиметрів.

Машина може прибирати сміття, розмір якого складає до 1 квадратного сантиметра.

Робот є екологічно чистим, адже працює на електриці та не використовує викопного палива. Заряджається машина від сонячних панелей.

Людина-оператор здійснює контроль BeBot на відстані до 300 метрів.

BeBot має здатність прибирати водорості з пляжу та вирівнювати ландшафт.

У 4ocean заявляють, що робот чудово підійде не лише для піщаного узбережжя, а й для очищення, наприклад, полів для гольфу або спортивних майданчиків з відповідним покриттям.

Поки BeBot проходить випробування у Флориді, США. Та з часом у 4ocean планують розповсюдити машину на всю Америку, щоб ефективніше очищати пляжі від численного сміття, залишеного людьми.