Робот показав, що є усередині піраміди Хеопса

Велика піраміда в Гізі, піраміда Хуфу або піраміда Хеопса – це найбільша серед усіх єгипетських пірамід. Вона була побудована близько 4 500 років тому. Її дослідження ведеться вже довгі десятки років, але піраміда Хеопса вперто приховує свої таємниці.

У Великій піраміді існує Камера цариці, яка стала бар'єром для подальшого вивчення цього важливого археологічного пам'ятника. Річ у тім, що у Камері існує фальшива стіна, яка має вузьку шахту. Ця штольня підіймається вгору під кутом 40 градусів та веде в глиб піраміди. Науковці довгий час не знали, куди приведе їх ця "кроляча нора".

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Дослідник направляє спеціального робота у вузьку шахту / Фото Tech Explorist

Детальніше про дослідження Великої піраміди

Щоб досягнути іншої сторони вузької штольні, науковці взялися за розробку спеціального робота, який матиме змогу це зробити. Проєктування та побудова апарату тривала з 2010 року. Винахідники змогли створити легенького робота, вагою 5 кілограмів. Він потребував зовсім небагато енергії.

Шахта має 20 сантиметрів у висоту та 20 сантиметрів у ширину. Довжина складає приблизно 60 метрів. Робот зміг успішно подолати майже увесь шлях, роздобувши ексклюзивні кадри. Наприклад, була виявлена невелика камера, на підлозі якої були зображені поки що невідомі символи.

На жаль, в кінці штольні встановлений камінь, який робот не зміг зрушити з місця. Ймовірно, що за ним розташована ще одна велика камера з невідомим вмістом. Увесь шлях робота можна дослідити, подивившись відео, які команда виклала у вільний доступ.

Початок шляху робота у шахті Великої піраміди: дивитись відео

Кінець шляху робота біля верхівки шахти: дивитись відео