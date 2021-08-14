Робот-хамелеон змінює кольори так само швидко, як і жива тварина

У Південній Кореї створили унікального робота, який вміє змінювати кольори. Робить він це так само швидко, як і справжні живі хамелеони. Це дозволить, наприклад, створити військові зразки, які зможуть зливатися з навколишнім середовищем, допомагаючи в розвідувальних операціях.

Технологія залежна від температури. В умовах сильного холоду вона не здатна відтворити весь спектр кольорів. Тому її застосування, якщо вона вийде на стадію комерційних зразків, буде дещо обмеженим. Творці сподіваються, що вона приживеться не лише у військовій галузі. Наприклад, нове покриття можна нанести на автомобілі, щоб виділяти їх при поганій видимості, чи виготовляти тканини, які змінюють колір.

Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно

Як це працює

Розробка повністю спирається на електричний підхід. Для штучної шкіри робота-хамелеона використали датчики кольору, крихітні нагрівачі зі срібних нанопроволок і термохромні матеріали, які змінюють колір при впливі різних температур.

Як розповідають науковці, найскладніше було досягти природної швидкості зміни кольору. Проблему вирішили за допомогою нанодроту, який дуже швидко нагрівається. У результаті штучна шкіра змінює колір зі швидкістю живої тварини. Крім того, нанодріт дає змогу створювати складні ефекти, формуючи з нього візерунки з точок, ліній та фігур.

Відомо, що перший прототип дався дуже важко – на нього пішло багато часу. Спочатку планували зробити його у вигляді восьминога, але ідею не вдалося втілити в життя. Перебравши різні конструкції, в результаті обрали хамелеона.

Демонстрація роботи технології: відео