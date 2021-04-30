Роботизований візок зі знищення бур'янів містить на борту камери високої роздільної здатності і блок з інтелектуальної обробки зображення з камер. При розпізнаванні бур'янів на полі у справу вступають вісім лазерів, кожен з яких має потужність 150 Вт.

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Як працює роботизований випалювач бур'янів

Лазери випалюють бур'яни у точці зростання і не дають їм розростися, що не знищить їх повністю, але уповільнить розростання.

Традиційними методами знищення бур'янів досі залишаються прополювання та обробка сильними гербіцидами. Це час, праця та витрати на дорогу хімію, не кажучи про нанесення шкоди навколишньому середовищу.

Як працює робот-прополювач: дивіться відео

Важливий момент. Лазерне прополювання не вирішує питання з бур'янами кардинально, на відміну від обробки гербіцидами, але з точки зору екології – це дуже і дуже хороше рішення.

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Ефективність роботизованого прополювача

Автономний робот зі знищення бур'янів за добу може обробити від 6 до 8 гектарів насаджень. Вага агрегату становить 4300 кг. Для глобальної навігації пристрій використовує GPS.

Розробник стверджує, що запаси роботів на 2021 рік розпродані і вже розпочато прийом замовлень на 2022 рік. Творці робота наголошують, що фермерам дуже сподобалося це рішення.