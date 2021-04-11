Робопса Boston Dynamics на полі бою протестувала французька армія

Чотириногий робот Spot від Boston Dynamics бере активну участь в навчаннях французької армії. Командування намагається з'ясувати, як поки беззбройні роботи можуть взаємодіяти з людьми пліч-о-пліч.

Для чого французьким військовим робот

Як повідомляють французькі ЗМІ, Spot і ще кілька роботів здатні забезпечувати наземні сили інформацією про поле бою, яку в інший спосіб отримати проблематично або занадто небезпечно.

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Крім Spot'а у навчаннях брали участь робот ULTRO і Barakuda. У їх завдання входило прикриття бійців від вогню та інші, пов'язані з безпосередньою загрозою, цілі.



Тренування французьких військових із застосуванням робота ULTRO / Фото з твітера @MelanieRovery

Варто зазначити, що під час однієї з вправ батарея Spot'а сіла і його довелося повернути на базу. Раніше робота Boston Dynamics випробовували і під час поліцейських операцій, а один з таких роботів повноцінно використовується в одному з поліцейських відділків у США.