Компанія Koda представила незвичайного роботизованого собаку. Пристрій володіє просунутим штучним інтелектом, уміє реагувати на поведінку власників і може стати відмінним компаньйоном. ШІ дозволяє йому не тільки спілкуватися з людьми, але й вчитися чомусь новому.

Джерело: CNET

Інженери компанії Koda представили доступну версію пса-компаньйона, який вміє обробляти складні команди і навіть освоювати нові навички. Пристрій заснований на алгоритмі з підтримкою блокчейна, що не тільки захищає від злому, але і дозволяє зберегти особисті дані власника.

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Особливості собаки-компаньйона Koda

Роботизованого пса Koda оснастили 3D-камерами, розташованими спереду, ззаду і з боків. Крім того, у нього є 13-мегапіксельна камера, яка робить якісні знімки. Всього в конструкції передбачено 14 двигунів, включаючи два на шиї, що робить робота вельми рухливим. Пристрій одержав дисплей з високою роздільною здатністю і кілька датчиків, включаючи датчик сили і тиску лап. Якісний мікрофон здатний розпізнавати голос з точністю до 97%.

Перші власники Koda зможуть спостерігати за процесором розвитку ШІ в дії: як він перетворюється з цуценяти у дорослу собаку з інтелектом суперкомп'ютера,

– розповідають творці робота.

Програмне забезпечення Koda допомагає роботу не тільки поступово розвиватися, але також розуміти емоції людини і взаємодіяти з ним відповідним чином.

Робот Koda, відео:

Ціна

Назвати робота Koda доступним можна лише у порівнянні з більш просунутим та дорогим аналогом від Boston Dynamics – відомим роботом Stot, ціна на якого стартує від 75 тисяч доларів. Вартість робота Koda стартує з 45 тисяч доларів і може досягати 55 тисяч, що робить його іграшкою для багатіїв гу більшому сенсі ніж Spot, оскільки останнього можна застосовувати у багатьох сферах від будівельної до охоронної.