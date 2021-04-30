Коли робота Digidog (Ділідог – так його назвали у поліції) вирішили використовувати на службі, інспектор поліції Френк Дігіакомо сказав: "Цей пес буде служити на благо мирних жителів, захищати їх і захищати офіцерів".

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Spot на службі у поліції

За 2021 рік "робокоп" використовувався у двох операціях. У першому випадку, 23 лютого, була операція з порятунку заручників, тоді злочинці захопили людей проти їхньої волі і утримували в одній з квартир. Дігідога, оснащеного камерою і ліхтарями, запустили всередину приміщення, в результаті, все обійшлося без жертв, а злочинці просто втекли, мабуть, злякавшись робота.

Другий випадок використання стався 13 квітня: при затриманні якогось чоловіка робопес використовувався у ролі спостерігача.



Робот Digidog не протримався у поліції й року / Фото NYPD

Чому робота "звільнили" зі служби

Користувачі соціальних мереж накинулися із критикою на департамент поліції, на їхню думку робот виглядає надто агресивно і може нанести дуже чималу шкоду підозрюваним. Член міської ради Бен Каллос і Корі Джонсон почали вимагати у поліції надати усі дані й записи використовуваного робота.

У свою чергу поліція заявила, що 22 квітня їх контракт з Boston Dynamics закінчується і продовжений не буде. Хоча за планами співробітництво повинно було продовжитися.

Цікаво. Розробники з Boston Dynamics прокоментували цю подію заявивши, що їх роботи не призначені для насильства або залякування людей і тварин і просто фізично не можуть нікому нашкодити.